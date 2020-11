5000 Euro für jeden Gewinner: Bezirk Oberfranken will Denkmalpflege würdigen

Über 5.000 Euro würde sich vermutlich jeder freuen. Wer sich in Hochfranken für die Denkmalpflege einsetzt, hat künftig die Chance, einmal im Jahr so viel Geld zu gewinnen. Der Bezirk Oberfranken hat beschlossen, dass jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt einen jährlichen Denkmalpflegepreis vergeben kann. Die Mittel dazu stellt er bereit. Oberfranken sei reich an Denkmälern und viele Bürger würden sich für sie einsetzen. Das wolle der Bezirk mit den Preisen würdigen, erklärt Bezirkstagspräsident Henry Schramm.