500 Liter Diesel abgezapft: Polizei sucht Zeugen

Derzeit ist in den Medien ja ständig von höheren Benzinpreisen die Rede… dass die Spritpreise schon längst angezogen haben, merken wir an der Tankstelle aber ohnehin schon im Geldbeutel. Das gilt nicht nur für Benzin, sondern auch für Diesel.

Besonders dreist ist daher das, was einem Brummifahrer aus Rumänien in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert ist: Auf der A9, am Rastplatz Streitau, haben Unbekannte 500 Liter Diesel aus dem LKW abgezapft. Macht 850 Euro Stehlschaden. Wer Hinweise geben kann und dort was gesehen hat, soll sich bitte bei der Hofer Verkehrspolizei melden.