500 Euro für VER-Nachwuchs: Klinikum Fichtelgebirge übergibt Spende

Weihnachten ist ja schon eine Ecke her. Der Nachwuchs der Selber Wölfe bekommt aber jetzt noch sozusagen ein Weihnachtsgeschenk. Die Mitarbeiter verschiedener Abteilungen des Klinikum Fichtelgebirge in Selb haben im vergangenen Jahr Spenden gesammelt, anstatt sich etwas zu schenken. 500 Euro sind dabei zusammen gekommen. Darüber darf sich jetzt der Eishockey-Nachwuchs des VER Selb freuen. Vor allem den Kids der U7 und U9 soll es zu Gute kommen. Die Spende soll dazu verwendet werden, Kindern aus sozial schwächeren Familien zu helfen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Klinikum Fichtelgebirge. Mit dem Geld könnten etwa Anschaffungen fürs Training oder Ausflugsfahrten finanziert werden. Der Wölfe-Nachwuchs geht in dieser Saison aber nicht mehr aufs Eis. Auch für sie ist – wie bei der Eishockey-Oberliga – die Saison wegen des Corona-Virus bereits beendet.