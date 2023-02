500.000 Euro Schaden bei Hausbrand in der Oberpfalz

500.000 Euro Schaden sind bei dem Brand eines Anwesens in der Oberpfalz entstanden. Vier Bewohner konnten sich aus dem Wohngebäude in Pullenreuth (Landkreis Tirschenreuth) retten, erlitten jedoch Rauchvergiftungen, wie die Polizei mitteilte. Zwei Frauen im Alter von 63 und 48 Jahren brachte der Rettungsdienst in der Nacht auf Montag ins Krankenhaus. Eine 75-Jährige und der 62-jährige Hausbesitzer wurden ambulant versorgt.

Die Ursache des Brandes blieb zunächst unklar. Eine Nachbarin hatte das Feuer gemeldet, das augenscheinlich in einem Nebengebäude des Wohnhauses ausgebrochen war. Es breitete sich schnell auf die Garage, weitere Nebengebäude und das Wohnhaus aus, wodurch ein großer Teil des Anwesens brannte.