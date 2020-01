50 Zerstochene Reifen in Hof: Tatverdächtiger festgenommen

Bereits in der Samstagnacht haben zerstochene Reifen an über 50 geparkten Fahrzeugen die Polizei in Hof beschäftigt. Zeugen hatten die platten Reifen in der Königstraße gemeldet. Die Beamten haben einen 27-jährigen Tatverdächtigen daraufhin in der Nähe des Bahnhofs festgenommen. Sie haben außerdem ein Butterflymesser gefunden – bei diesem handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um das Tatmesser. Die Polizei geht davon aus, dass dem Festgenommenen die Taten nachgewiesen werden können. Weitere Geschädigte und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Durch die Tat ist ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstanden.