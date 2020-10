50 Prozent zurück: HofBus geht nach vielen Ausfällen auf Kunden zu

Weil Corona und damit Quarantäne-bedingt einige Busse der HofBus in Hof in letzter Zeit nicht fahren konnten, will das Unternehmen die Fahrgäste jetzt entlasten: Jeder, der eine Monatskarte hat, bekommt 50 Prozent des Monatspreises erstattet. Das bestätigt Stefanie Köppel von HofBus gegenüber Radio Euroherz. Die Fahrgäste sollen ihre Monatskarte nach Ablauf mit Anschrift und Kontonummer bei der HofBus einschicken, dann gibts die entsprechenden Prozente. Seit heute kann das Liniennetz vorerst bis Freitag auch wieder ausgeweitet werden.