50 Millionen Euro Härtefallfonds für Straßenbaubeiträge: Betroffene erhalten Rückzahlung

„Damit vollenden wir einen der größten politischen Erfolge der FREIEN WÄHLER-Landtagsfraktion“ – so der Wunsiedler Freie Wähler Abgeordneter Rainer Ludwig zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Bayern. Wie Ludwig in einer Pressemitteilung mitteilt, habe die Härtefallkommission für Straßenbaubeiträge in Bayern jetzt alle knapp 20.000 Anträge bearbeitet. Alle Antragsteller sollen noch im ersten Quartal einen Strabs-Bescheid erhalten. Mit der Bearbeitung aller Anträge ist über die Verteilung des Härtefallfonds in Höhe von 50 Millionen Euro entschieden worden. Alle Bürger, die von der Erhebung der Beiträge besonders stark betroffen gewesen sind, erhalten nun eine Rückzahlung.