50 Jahre Landkreis Tirschenreuth: Ministerpräsident hält Festrede

Alle paar Monate kommen die Kreistage in der Region zusammen und treffen wichtige Entscheidungen über das, was in einem Landkreis passiert. So sieht der Alltag der Kreisräte normalerweise aus. Eine besondere Kreistagssitzung hat es am Nachmittag in Tirschenreuth gegeben. Es ist die Jubiläumssitzung gewesen, in der der Kreistag das 50-jährige Bestehen des Landkreises gefeiert hat. Dazu ist auch Ministerpräsident Markus Söder ins Kettelerhaus gekommen. Er hat eine Festrede zur Gebietsreform 1972 gehalten, die den Landkreis Tirschenreuth eigenständig gemacht hat. Äbtissin Laetitia Fech hat außerdem die Bürgermedaille in Gold des Landkreises Tirschenreuth bekommen.