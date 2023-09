50 Jahre Ködeltalsperre: Kritik kommt aus Nordhalben

Ein Teil des Trinkwassers in Oberfranken kommt aus der Trinkwassertalsperre Mauthaus/Ködeltal im Landkreis Kronach. Zum 50. Jubiläum gibt es am Nachmittag eine Feier am Hauptdamm der Talsperre. Mit dabei ist auch Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber. Zu diesem Anlass kommt aber auch Kritik aus Nordhalben auf.

Bürgermeister Michael Pöhnlein spricht auch die „andere Seite der Medaille“ an. Er kritisiert zum Beispiel, dass der Freistaat Bayern die versprochene Freizeit- und Wassersportnutzung nicht eingehalten hat. Zudem hätten die Grundstücke im Wasserschutzgebiet durch die Ausweisung des Gebiets als solches an Wert verloren. Im Bereich der Talsperre sei zudem der Bau von Windkraftanlagen verboten, wodurch den Gemeinden Einnahmen verloren gingen. Der Bürgermeister beklagt zudem den heimatlichen und kulturellen Verlust durch das Wasserschutzgebiet. Deshalb mussten nämlich Bauernhöfe und Mühlen abgerissen werden. Für die Marktgemeinde Nordhalben sei das Jubiläum „50 Jahre Ködeltalsperre“ kein Feiertag, da eine faire Zusammenarbeit anders aussehe.