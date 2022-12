50 Jahre Egertaler Blaskapelle: Neue Geschäftsführung und großes Jubiläumsfest

Ob auf dem Heimat- und Wiesenfest oder dem Bürgerfest – die Egertaler Blaskapelle ist bei vielen Veranstaltungen in Selb mit am Start. Im kommenden Jahr feiert die Musikgruppe ihr 50. Jubiläum. Die „Egertaler“ nehmen ihr Jubiläum auch zum Anlass, um sich frisch und modern für die Zukunft aufzustellen. Der langjährige Geschäftsführer Gerhard Wolf kann das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen. Deswegen übernehmen nun Georg Amon und Christian Pich die Geschäftsführung. Die beiden planen für 2023 eine große Jubiläumsfeier. Außerdem wollen sie weitere neue Veranstaltungen auf die Beine stellen – sowohl in der Region, als auch darüber hinaus.