50 Jahre Bund Naturschutz Hof: Busfahrt zu markanten Plätzen

Altlandrat wird 80: Empfang für Peter Seißer in Wunsiedel

Ab dem neuen Jahr müsst ihr in Stadt und Landkreis Hof euren Plastikmüll nicht mehr zu Wertstoffinseln bringen. Ab dann gibt es die (…)

Die Metropolregion Nürnberg, zu der auch das Hofer Land und die Landkreise Wunsiedel und Tirschenreuth gehören, will die Energiewende (…)

Der Pilot des Flugzeugs, das gestern in Bamberg abgestürzt ist, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilt die Polizei (…)

Flugzeugabsturz in Bamberg: Pilot aus dem Hofer Land ist tot

150 Jahre SPD in Hof: Festakt mit Klara Geywitz

150 Jahre ist es her, dass sich in Hof erstmals eine sozialdemokratische Partei gegründet hat. Dieses Jubiläum will der (…)