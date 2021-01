50-Jähriger in Wohnung getötet: Tatverdächtiger in Haft

Nürnberg (dpa/lby) – Ein 50-Jähriger ist offenbar bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Nürnberg getötet worden. Ein 39 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Der 39-Jährige sei mit dem Mann in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Maxfeld gewesen und habe die Polizei über einen Notruf verständigt. Er habe wie das Opfer Verletzungen aufgewiesen.

Die Obduktion des 50-Jährigen habe ergeben, dass er gewaltsam ums Leben kam. Die genauen Hintergründe der Tat in der Nacht zu Mittwoch seien noch nicht bekannt.

Der 39-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erließ.