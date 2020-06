50.000 Euro: Stiftung hilft Digitalisierung an Schulen

Im Vergleich zu anderen Ländern, wo teilweise schon Roboter den Unterricht ergänzen, geht es bei der Digitalisierung an deutschen Schulen oft noch im die richtige Infrastruktur. Die Corona-Krise hat gezeigt, welche Herausforderungen es da noch zu meistern gilt. Eine Hürde: Nicht jede Familie kann ihrem Kind einen Computer oder ein Tablet kaufen. Deswegen spendet die Hans Viessmann Technologie Stiftung den weiterführenden Schulen mit naturwissenschaftlich-technologischem Schwerpunkt in Stadt und Landkreis Hof 50.000 Euro für neue Tablets. Sie sind als Leihgeräte für eben die Kinder gedacht, die zuhause über kein geeignetes Endgerät verfügen. Heute Nachmittag werden die Tablets in der Aula des Hofer Schiller Gymnasiums übergeben.