50 000 Euro Schaden: Zigarettenstummel löst Küchenbrand aus

Ein nicht richtig ausgedrückter Zigarettenstummel hat am Morgen in Hof einen Schaden von etwa 50 Tausend Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Hof haben Anwohner um kurz nach ein Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Jägerzeile bemerkt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand in der Küche einer 59-jährigen Frau demnach schnell löschen. Sie und ihr Sohn sind nicht verletzt worden. Zwei Personen in der Wohnung darüber sind mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei ermittelt nun gegen die 59-Jährige wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung. Laut der Polizei habe die Frau einen Blutalkoholwert von 2,6 Promille gehabt.