50 000 Euro Schaden: Überdachung an Wohnhaus brennt in Bad Steben

Der schwere Wohnhausbrand vom Montagnachmittag in der Hofer Marienstraße beschäftigt die Menschen in der Region nach wie vor. Einige (…)

Das Feuer in einer Werkshalle in Arzberg ist mittlerweile gelöscht. Jetzt können die Brandfahnder der Kripo mit ihrer Arbeit beginnen, (…)

Erst am Montag waren zahlreiche Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks beim schweren Wohnhausbrand in der Hofer (…)

Es ist nach wie vor viel zu trocken in der Euroherz-Region. Dadurch ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Wald- und Feldbränden (…)

Feldbrand in Münchberg: Rund zehn Hektar Feld in Flammen

Gas- und Feueralarm: Einsatzkräfte am Abend gefordert

Feuerwehr und Rettungsdienst hatten am Abend in Hof bei zwei größeren Einsätzen zu tun. In einem Hochhaus in der Leopoldstraße hat es (…)