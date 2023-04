50.000 Bäume für Oberfranken: Hier kommen sie in der Euroherz-Region hin

Dem Wald geht es nicht gut. Borkenkäfer und Sturmwurf, sowie trockene Jahre in der Vergangenheit haben den Wäldern in der Euroherz-Region teilweise sehr viel Schaden zugefügt. Daher sollen die Bäume, die bei unserer Aktion „50.000 Bäume für Oberfranken“ zusammenkommen, auch dort eingepflanzt werden, wo sie am meisten benötigt werden. Dazu Michael Grosch, der Leiter des Forstbetriebs Selb der Bayerischen Staatsforsten:

Dieser besagte Waldumbau setzt bereits vor der Rodung von kaputten Bäumen an. Solange diese noch einen gewissen Schirm bieten, werden junge Setzlinge unter die alten Bäume gepflanzt. so ist bereits wieder ein neuer Baumbestand da, wenn die älteren Bäume dann abgeholzt werden müssen.

Die aus der Aktion „50.000 Bäume für Oberfranken“ gespendeten Setzlinge werden im Herbst gepflanzt.