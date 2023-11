50.000 Bäume für Oberfranken: Erste Pflanzungen starten

Über 73.000 Bäume für Oberfranken sind zusammengekommen dank eurer Baumpatenschaften bei unserer gemeinsamen Radioaktion. Ab heute geht es nun auch an die ersten Pflanzungen im Coburger Raum. Dass es so lange gedauert hat, liegt an der langen Trockenheit im Frühsommer. Erst durch die späteren Niederschläge sind die Setzlinge gewachsen. Die kommen überwiegend aus dem Pflanzgarten in Bindlach. Stützpunktleiter Andreas Büchner hat sich schon ein Ziel gesetzt:

Durch den Klimawandel hat sich die Vegetationsphase nach hinten bis Ende Oktober verschoben. Daher dürfe es jetzt noch keinen zu strengen Frost geben, der kann die Setzlinge in dieser Phase noch schädigen, so Büchner.