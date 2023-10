Die Siegesserie für die Selber Wölfe geht weiter! Beim EC Bad Nauheim holen die Selber den fünften Sieg in Folge. 2:5 war der Endstand. Dabei war es bis zum Schluss spannend. Euroherz-Reporter Robert Hatzold:

Die Selber Wölfe liegen jetzt auf Tabellenplatz 3. in der DEL2. Am Sonntag geht es zuhause in der Netzsch-Arena gegen den EHC Freiburg. Erstes Bully ist um 18:30 Uhr.