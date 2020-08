5 Kurfranken: Hoffen auf finanzielle Unterstützung für die Kurbäder

Die Tourismusbranche hat einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass unsere Region in den vergangenen Jahren wieder einen Aufschwung erlebt hat. Während Radfahrer und Wanderer auch in diesem Corona-Jahr ihren Weg hierher gefunden haben, sind die Kurgäste lange ausgeblieben. Auch jetzt noch ist für die Kurbäder Bad Steben und Bad Alexandersbad kein normaler Betrieb möglich. Die sogenannten 5 Kurfranken, zu denen außerdem noch Bad Rodach, Bad Staffelstein und die Obermaintherme in Bayreuth gehören, haben deshalb ein Schreiben an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder verfasst. Darin bitten sie um Unterstützung – beispielsweise in Form eines Marketingbudgets in Höhe von 100.000 Euro für den Kurfranken-Zusammenschluss und ein eigenes Budget für jedes einzelne Kurbad. Außerdem hoffen sie darauf, dass der Freistaat die Förderung von öffentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen aufstockt. Die 5 Kurfranken wollen das Schreiben im September persönlich an Markus Söder übergeben.