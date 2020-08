Mittelständische Firmen, die jetzt in dieser schwierigen Situation finanzielle Probleme haben, unterstützt der Freistaat Bayern mit den sogenannten Corona-Hilfen. Für ihre Auszahlung ist die LfA Förderbank Bayern zuständig. Ein Stützpunkt steht auch hier bei uns in der Region. Seit fünf Jahren gibt es jetzt das Büro in Hof. In dieser Zeit haben über 1.500 Unternehmen in Oberfranken eine Förderung bekommen. Insgesamt sind rund 930 Millionen Euro geflossen, zieht die LfA Bilanz.