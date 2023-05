5 Jahre in Oberkotzau: Regisseur und Produzent Holm Dressler beim Fernwehpark-Jubiläum

Seit genau fünf Jahren ist der Fernweh-Park am neuen Standort in Oberkotzau. Über 500 Prominente aus Musik, Film und Fernsehen sind dort mit Schildern vertreten. Um das Jubiläum zu feiern, hat der Fernweh-Park für morgen (DO) einen Gast eingeladen. Der wird Teil der „Signs of Fame“. Holm Dressler war unter anderem über 10 Jahre Produzent bei „Wetten, dass..?“ und hat auch viel mit Thomas Gottschalk zusammengearbeitet. Zudem war er Regisseur der Serie „Ein Schloß am Wörthersee“ unter anderem mit Roy Black in der Hauptrolle. Die Aufnahme in die „Signs of Fame“ findet morgen um 11 Uhr statt.