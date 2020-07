5 Jahre Erika-Fuchs-Haus: Morgen freier Eintritt in Schwarzenbach an der Saale

Donald Duck macht Ferien am Fichtelsee, die Neffen baden im Schiedateich. Die Region ist früher in den berühmten Comics fester Bestandteil gewesen. Die damalige Übersetzerin Erika Fuchs hat nämlich in Schwarzenbach an der Saale gelebt. Ihr zu Ehren gibt es in der Stadt das Comicmuseum Erika-Fuchs-Haus. Und das seit mittlerweile fünf Jahren. Zum Jubiläum ist der Eintritt morgen frei. Auf Führungen und das Straßenfest müssen die Besucher in diesem Jahr allerdings verzichten. Dafür gibt es eine Sonderausstellung mit zahlreichen Originalzeichungen.