49-jährige E-Bike-Fahrerin stirbt bei Unfall

Oberschönegg (dpa/lby) – Eine 49-jährige E-Bike-Fahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall im Unterallgäu ums Leben gekommen. Die Frau wollte zwischen Oberschönegg und Stolzenhofen nach links in eine einmündende Straße abbiegen, übersah aber dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer, wie die Polizei mitteilte. Der 23-jährige Autofahrer konnte nicht mehr reagieren und stieß frontal mit der Frau zusammen. Die E-Bike-Fahrerin erlag noch am Unfallort trotz Reanimationsversuchen ihren schweren Verletzungen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.