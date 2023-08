49-Jährige bricht bei Bergtour zusammen und stirbt

Ein Kletterer ist in den Berchtesgadener Alpen bei einem Sturz schwer verletzt worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilte, (…)

Mann rettet Stand-up-Paddler

Ein Mann hat am Pullinger Weiher in Freising einen Stand-up-Paddler wohl vor dem Ertrinken gerettet. Der 59-Jährige fiel am (…)