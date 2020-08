47-Jähriger bei Unfall auf Autobahn 94 schwer verletzt

Pastetten (dpa/lby) – Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist am Samstagabend bei Nässe von der Fahrbahn abgekommen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann verlor auf der Autobahn 94 zwischen Pastetten und Lengdorf aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Er sei ins Schleudern geraten und mehrfach mit der Betonleitwand und Leitplanke kollidiert, bevor er schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer musste nach den Angaben vom Samstag von Rettungskräften mit schweren Verletzungen aus seinem Fahrzeug befreit werden, so die Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des ungeklärten Unfallhergangs sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden. Die A94 war für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.