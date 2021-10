460.000 Euro für Münchberg: Stadt erhält Straßenbauförderung zur Verbesserung der Gehwege

Sie sind zu eng, nicht barrierefrei oder von Rissen durchzogen – die Gehwege entlang der Bayreuther Straße in der Stadt Münchberg haben dringenden Verbesserungsbedarf. Die Regierung von Oberfranken hat der Stadt dazu nun eine Förderung in Höhe von 460.000 Euro bewilligt. Die Gehwege werden auf einer Länge von rund 670 Metern ausgebaut. Die Gesamtkosten dafür betragen rund 1,66 Millionen Euro. Die Fördermittel werden vom Bayerischen Landtag zur Verfügung gestellt und stammen aus dem bayerischen Staatshaushalt. Mit den Bauarbeiten will die Stadt im kommenden Frühjahr beginnen.