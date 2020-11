46-Jähriger tötet Mann mit Messerstich

München (dpa/lby) – In München hat ein 46-Jähriger im Streit einem Mann mit einem Messer in den Oberkörper gestochen – der 30-Jährige starb im Krankenhaus. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 46-Jährige bei einem Bekannten zu Besuch, als er mit dem Nachbarn des Gastgebers in Streit geriet.

Laut Polizeiangaben holte der 46-Jährige am Freitag ein Messer aus der Küche, stach damit dem 30-Jährigen in den Oberkörper und flüchtete. Unbeteiligte alarmierten die Einsatzkräfte, die den Verletzten reanimierten und ihn in ein Krankenhaus brachten, dort starb er.

Der 46-jährige mutmaßliche Täter konnte im Zuge einer Fahndung nicht gefunden werden. Er stellte sich der Polizei am Samstagvormittag. Die Staatsanwaltschaft München I stellte einen Antrag auf Haftbefehl wegen Totschlags. Die Mordkommission der Polizei München nahm die Ermittlungen auf.