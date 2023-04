Gestern sind die 46. Grenzland-Filmtage in Selb und As mit dem Eröffnungsfilm „The Ordinairies“ gestartet. Am Abend geht es mit einem Ukraine-Spezial weiter. Die Erlöse der Sondervorstellung gehen an die Initiative „Filmmakers for Ukraine“. Festivalleiterin Kerstin Fröber:

Das Ukraine-Spezial bei den Grenzland-Filmtagen startet um 17.30 Uhr. Zum Abschluss gibt es morgen außerdem die Filmpremiere des Fichtelgebirgskrimis „Impfdrutschala“.