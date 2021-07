45 Millionen für Plauen: Noch heute Meinung abgeben

Mit 45 Millionen Euro lässt sich eine Menge anstellen. Plauen bekommt diese Summe für ein Modellprojekt von Bund und Land gestellt. Das Geld soll unter anderem in den Neubau einer Dreifachsporthalle am Lessing-Gymnasium und in die Erweiterung des Stadtbades fließen.

Dabei ist die Meinung der Plauener gefragt. Heute ist der letzte Tag der Umfrage. Hier geht’s dorthin. Beim Bürgerforum am 20. Juli sind die beiden Projekte dann Thema in der Festhalle, dabei könnt ihr auch teilnehmen. Zuvor will der Stadtrat schon einen Beschluss zur Dreifachturnhalle fassen.