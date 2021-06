45 Millionen Euro für Plauen: Bürger sind Ende Juli gefragt

Sage und schreibe 45 Millionen Euro bekommt die Stadt Plauen an Fördermitteln von Bund und Ländern. Das Geld gibt’s für das Modellprojekt ZUKUNFT LEBEN im Plauener Süden. Investiert wird es in insgesamt acht Projekte für die Zukunft. Drei davon sind richtige Großprojekte: Das Lessing-Gymnasium erhält eine neue Dreifeldturnhalle, das Stadtbad bekommt eine Erweiterung, dort sollen auch erneuerbare Energien genutzt werden. Und: es entsteht ein Sport- und Bildungscampus Ostvorstadt.

Am 20. Juli seid ihr, die Plauener Bürger, gefragt: Da geht’s in der Festhalle ums Stadtbad und die Sporthalle am Lessing-Gymnasium. Ihr könnt euch jetzt schon dafür anmelden und eure Meinung bei einer Umfrage abgeben.

Wer bei der Bürgerbeteiligung am 20. Juli in der Festhalle dabei sein möchte, muss sich vorab anmelden. Das geht online über die genannte Website oder telefonisch unter 03741/291-1621 bei Lydia Grüner.