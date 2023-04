4,5 Millionen Euro für Hofer Landbus: Verkehrsminister Bernreiter übergibt Förderbescheid

Der Hofer Landbus soll eine flexible Ergänzung zum ÖPNV in der Region sein. Bisher fährt der Bus im Bereich Rehau und Regnitzlosau sowie in Döhlau, Gattendorf und im Frankenwald. Der Hofer Landbus soll in Zukunft aber auch weiter ausgebaut werden. Dafür hat Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter nun in Schwarzenbach am Wald einen erneuten Förderbescheid überreicht. Der beträgt insgesamt 4,5 Millionen Euro:

… so Verkehrsminister Bernreiter.

Anfang 2024 soll der Hofer Landbus dann auch in einem „Ring um Hof“ fahren, so Landrat Oliver Bär. Das schließt zum Beispiel die Städte Helmbrechts und Schwarzenbach an der Saale mit ein.