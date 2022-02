44,5 Kilogramm Marihuana gefunden: Drei Männer in U-Haft

Nürnberg/Gremsdorf (dpa/lby) – Fast 45 Kilogramm Marihuana haben Ermittler im Besitz dreier Männer aus Mittelfranken gefunden. Die mutmaßlichen Rauschgifthändler im Alter von 23, 24 und 28 Jahren seien schon seit Dezember im Visier der Kripo gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Montag vergangener Woche fingen Beamte den 23-Jährigen ab, nachdem dieser mit dem Taxi von Gremsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt) nach Nürnberg gefahren war. In einem Koffer fanden sie den Angaben zufolge 8,5 Kilogramm Marihuana und verhafteten den Verdächtigen.

Am selben Abend nahmen die Einsatzkräfte in einer Wohnung in der Nürnberger Südstadt die beiden anderen mutmaßlichen Drogenhändler fest und stellten weitere sechs Kilogramm Rauschgift sicher. Offenbar sei die Wohnung extra für den Marihuanahandel angemietet worden, teilte die Polizei mit.

Weitere Ermittler durchsuchten währenddessen ein Anwesen in Gremsdorf und fanden nach Polizeiangaben in einem abgemeldeten Wohnmobil weitere rund 30 Kilogramm Marihuana. Am Folgetag habe ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die drei Männer erlassen, hieß es.

