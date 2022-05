43-jähriger Mann tot aus Badesee geborgen

Ein seit Tagen vermisster Tretbootfahrer ist am Mittwochabend tot aus dem Ammersee geborgen worden. Es handele sich zweifelsfrei um den (…)

Bei seiner Festnahme hat ein mit Haftbefehlen gesuchter Mann mehrere Polizisten in Schwaben verletzt. Ein Beamter sei zur Behandlung in (…)

Pedelec-Fahrer stürzt im Wald: Tot

Ein Pedelec-Fahrer ist in einem Waldstück in Oberfranken gestürzt und ums Leben gekommen. Der 57-Jährige hatte am (…)