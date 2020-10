420 neue Folgen von «Dahoam is Dahoam»

München (dpa/lby) – Die bayerische Erfolgsserie «Dahoam is Dahoam» geht weiter. Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks genehmigte am Donnerstag 420 neue Folgen des Serienklassikers, der in diesem Monat 13 Jahre alt wird. Die Vorabendserie aus dem fiktiven Fernsehdorf Lansing hatte nach BR-Angaben im dritten Quartal dieses Jahres im Schnitt 475 000 Zuschauer in Bayern bis zu eine Million Zuschauer bundesweit. ««Dahoam is Dahoam» ist für viele Menschen in Bayern unverzichtbar», sagte der BR-Programmdirektor Kultur, Reinhard Scolik.