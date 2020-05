400 tote Schweine in Mastbetrieb: Peta erstattet Anzeige

Kitzingen (dpa/lby) – In einem Schweinemastbetrieb im unterfränkischen Landkreis Kitzingen sind am Donnerstag etwa 400 tote (…)

400 tote Schweine in Mastbetrieb gefunden

München (dpa/lby) – Zum Schutz von Rehkitzen und anderen Wildtieren bei der Mahd will das Landwirtschaftsministerium rund eine (…)

Freising (dpa/lby) – Der Freistaat Bayern will vehement gegen die Vermehrung von Schmetterlingsraupen in den Eichenwäldern (…)

Gleich zwei Großbrände mit Stroh in Bayern

Eltmann/Waldstetten (dpa/lby) – Gleich zwei Strohlager sind am Freitag in Bayern in Flammen aufgegangen. Bei beiden Bränden war (…)