400 tote Schweine in Mastbetrieb gefunden

Kitzingen (dpa/lby) – In einem Schweinemastbetrieb im unterfränkischen Landkreis Kitzingen sind am Donnerstag etwa 400 tote Schweine gefunden worden. Der Landwirt selbst habe am Morgen die Polizei informiert, teilte das Landratsamt am Abend mit. Polizei und Veterinäramt seien unmittelbar danach im Betrieb gewesen, um den Sachverhalt aufzuklären. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass wegen eines technischen Defekts in der Nacht die Stromversorgung unterbrochen wurde und dadurch die Lüftungsanlage ausfiel. In dem Stall des zuletzt vor einem Jahr kontrollierten Betriebes befanden sich aktuell 600 Schweine.