40 Jahre Rosenthal-Theater: Beginn der Jubiläumsspielzeit

Die Zeit der Open Air-Veranstaltungen ist vorbei. Stattdessen geht es jetzt wieder in die Theater oder Konzertsäle. Passend dazu startet im Rosenthal-Theater in Selb am Abend die neue Spielzeit. Die Theatergastspiele Fürth werden sie mit der Premiere des Stücks „Avanti! Avanti!“ eröffnen. Tickets könnt ihr auch kurzfristig noch erwerben. Die Vorverkaufsstellen findet ihr im HeimatEck und beim Forum „Selb erleben!“ e.V. in der Tourist-Information. In diesem Jahr feiert das Rosenthal-Theater sein 40-jähriges Jubiläum. Am 1. Oktober ist der Eintritt daher frei. Die Feierlichkeiten beginnen mit einer Operngala der Hofer Symphoniker.