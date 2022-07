40 Jahre Porzellanikon Hohenberg a.d. Eger: Vortragsreihe geht in die nächste Runde

Seit 40 Jahren könnt ihr euch im Porzellanikon in Hohenberg an der Eger über die Geschichte und Herstellung von Porzellan informieren. Anlässlich des Jubiläums findet heuer eine Vortragsreihe statt. Der zweite Vortrag der Reihe zum Thema „Erfolg ohne Ende – Die Porzellanindustrie Oberfrankens bis 1914“ wird am Abend von Dr. Arnd Kluge, promovierter Historiker und Leiter des Stadtarchivs Hof, gehalten. Kluge erzählt von der Erfindung und Entwicklung der Porzellanherstellung bis zum 1. Weltkrieg. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr.

Anmeldung:

Telefon: 09287 918000

Mail: besuchercenter@porzellanikon.org