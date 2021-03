4. Hofer Junior Champions Gala: Benefizstream für junge Talente

Musik, Tanz oder Ballett – Viele Kinder und Jugendliche aus dem Hofer Raum sind richtige Talente auf ihrem Fachgebiet. Was sie drauf haben, zeigen sie morgen (SO) bei der 4. Hofer Junior Champions Gala. Nachdem im vergangenen Jahr die Veranstaltung ausfallen musste, geht sie heuer ins Netz. Mit dabei sind unter anderem Nachwuchsmusiker oder -tänzer der Hofer Symphoniker und der Soul City Dancers. Dabei wollen sie nicht nur ihr Können zeigen, sondern auch Spenden sammeln. Der Erlös fließt in die Talentschmiede der Diakonie Hochfranken. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich Tanz- und Musikstunden nicht leisten können. Der Stream startet morgen um 15 Uhr. Den Link gibt’s hier.