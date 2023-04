4. Helmbrechtser KarriereTreff: Bürgermeister Pöhlmann zieht Fazit

Nächste Woche starten die Abiturprüfungen in Bayern. Gerade die Schüler der Abschlussklassen fragen sich, was sie in Zukunft arbeiten wollen. Betriebe suchen derweil händeringend nach Auszubildenden. In Helmbrechts hat heute der 4. Helmbrechtser KarriereTreff stattgefunden. Bürgermeister Stefan Pöhlmann zieht ein positives Fazit.

Das sei auch gelungen. 500 Besucher haben den Karrieretreff besucht, sagt Pöhlmann. Bei den Schülern sei der Karrieretreff auf sehr großes Interesse gestoßen. Zum ersten mal waren über 40 Unternehmen bei der Messe dabei.