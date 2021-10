3G-Regel: Nachweispflicht für Beschäftigte mit Kundenkontakt

Einchecken per App oder Kontaktformulare ausfüllen gehört mittlerweile in den meisten Bereichen der Vergangenheit an – dafür gilt in fast allen Innenräumen die 3G-Regel. Bisher waren davon nur Besucher betroffen, ab heute müssen sich auch Beschäftigte daran halten, die Kontakt mit Kunden haben.

Entscheidend ist, welche Regelung in dem jeweiligen Betrieb gilt. Bei der einfachen 3G-Regel reicht ein Corona-Schnelltest. Beschäftigte mit Kundenkontakt, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen ab sofort zweimal pro Woche nachweisen, dass sie negativ getestet sind. Die Kosten dafür müssen die Arbeitgeber tragen. Sie sind dazu verpflichtet, ihren Mitarbeitern einen Test anzubieten. Wenn 3G plus gilt, muss es ein PCR-Test sein. Und bei 2G haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Eine Ausnahme gibt es hier für Beschäftigte, die sich nicht impfen lassen können. Sie dürfen auch mit negativem Test zur Arbeit gehen, weil das sonst einem Berufsverbot gleichkäme.

Die heutigen (19.10.2021) Coronazahlen:

Der Saale-Orla-Kreis ist gerade nochmal Corona-Warnstufe 2 und damit schärferen Regeln entgangen: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gesunken und liegt heute bei 157.

Ebenfalls gesunken ist die Inzidenz in der Stadt Hof, auf 44,3 und im Landkreis Wunsiedel auf 41,7. Gestiegen ist die Inzidenz dagegen im Landkreis Hof. Hier liegt der Wert heute bei 78,3. Im Vogtland ist die Inzidenz minimal auf 42,9 gestiegen. Und im Landkreis Tirschenreuth bleibt sie gleich bei 11,2.