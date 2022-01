Neues Jahr – neue Corona-Regeln. So ist es zumindest im Rathaus in Hof. Dort und in allen anderen städtischen Verwaltungsgebäuden gilt ab sofort die 3G-Regel. Es dürfen also nur Menschen rein, die getestet, genesen oder geimpft sind. Eine Kontrolle am Einlass überprüft das künftig, schreibt die Stadt Hof. Außerdem gilt weiterhin FFP2-Maskenpflicht, wie in allen anderen Innenräumen auch.