3D-Drucker überzeugt bei Gründerwettbewerb: Studenten der Hochschule Hof belegen zweiten Platz

Egal ob Spielzeug, Ersatzteile oder sogar Zahnkronen und Hörgeräte – 3D Drucker finden mittlerweile in den verschiedensten Bereichen Einsatz. Die beiden Master Maschinenbau-Absolventen der Hochschule Hof, Anton Yakhno und Oleksii Solntsev, haben mit ihrem vollautomatisierten 3D-Drucker den zweiten Platz beim Gründerwettbewerb der Zukunftskonferenz in Leipzig gewonnen. Die Entwicklung des Prototyps konnten die beiden mit Hilfe des Kickstart-Gründerprogramms der Hochschule Hof realisieren. Das besondere an dem Drucker: Er kann bis zu 30 verschiedene Materialien verarbeiten und verfügt über bis zu acht Werkzeugen, die automatisch gewechselt werden können.