38 Stunden am Steuer: Hohes Bußgeld für Lastwagenfahrer

Ein von Polizisten im Landkreis Bamberg kontrollierter Lastwagenfahrer soll bis zu 38 Stunden hinter dem Steuer gesessen haben. Bei Fahrten in den vergangenen Wochen soll der 40-Jährige mehrfach massiv gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoßen haben, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Dazu nutzte der Mann demnach mehrere Fahrerkarten. Die Beamten hatten ihn am Mittwoch bei Stadelhofen auf der Autobahn 70 kontrolliert, da er zuvor verbotenerweise überholt hatte.

Der Mann saß den Ermittlern zufolge mehrmals rund 20 Stunden hinter dem Lenkrad, in mindestens einem Fall sogar 38 Stunden. Den Fahrer erwarte ein Strafverfahren wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und missbräuchlicher Benutzung von Ausweispapieren, hieß es. Das Bußgeld könnte laut einer Schätzung der Polizei mehr als 10 000 Euro betragen. Der Mann gestand die Vorwürfe demnach ein und musste eine Sicherheitsleistung von 5000 Euro zahlen, um weiter auf freiem Fuß zu bleiben.