3,8 Millionen TV-Zuschauer sehen «Fastnacht in Franken»

Die Sendung «Fastnacht in Franken» im BR-Fernsehen haben am Freitag bundesweit rund 3,8 Millionen Menschen verfolgt. In Bayern waren es 2,3 Millionen Zuschauer, was der Sendung einen Marktanteil von 53,3 Prozent im Freistaat bescherte, wie der Bayerische Rundfunk am Samstag in München mitteilte. Bundesweit lag der Marktanteil der Fastnachts-Sendung bei 14,8 Prozent.

Die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken mit deftigen Reden und verkleideter Polit-Prominenz wird seit 1987 live ausgestrahlt. In den vergangenen beiden Jahren wurde die Sendung aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim bei Würzburg pandemiebedingt aufgezeichnet. Das Spektakel ist im BR-Fernsehen seit den 90er Jahren die erfolgreichste Sendung überhaupt.