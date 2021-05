372 Absolventen: IHK-Ausbildungen in Hof, Marktredwitz und Selb

Die Prüfungen standen unter dem Zeichen der Corona-Pandemie.

Trotzdem haben in Hof, Marktredwitz und Selb 372 Auszubildende ihre Ausbildung im Rahmen der Winterprüfungen an IHK-Betrieben abgeschlossen. Die logistische Organisation der Prüfungen sei dieses Jahr besonders herausfordernd gewesen, sagt Bernd Rehorz, Leiter der Beruflichen Bildung der IHK für Oberfranken in Bayreuth. Die Ausbildung sei sehr wichtig, sonst drohe ein Fachkräftemangel, der für die Unternehmen zu einer großen Herausforderung wird, so Rehorz weiter. Coronabedingt hat es im letzten Jahr einen Einbruch der Ausbildungszahlen gegeben.