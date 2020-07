370.000 Euro für die Straßen in Rehau: König gibt Förderung bekannt

In Rehau tut sich was in Sachen Straßenausbau. Stück für Stück lässt sie die Stadt erneuern und verbessern. Für den Ausbau im Bereich Goethestraße und Bahnhofstraße bekommt die Stadt jetzt eine Finanzspritze. Mit 370.000 Euro unterstützt der Freistaat Bayern den Ausbau dort. Das hat der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König bekannt gegeben. Durch das Geld vom Freistaat habe Rehau die Möglichkeit, die Verkehrsverhältnisse in der Stadt weiter zu verbessern, die Lebensqualität vor Ort und die Attraktivität der Region zu steigern, so König.