37 Kilogramm Marihuana in Kleintransporter

37 Kilogramm Marihuana waren in einem Kleintransporter versteckt, den die Polizei in Unterfranken gestoppt hat. Der 21-jährige Fahrer des Wagens sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Beamte hatten die Drogen bereits vor acht Tagen bei einer Verkehrskontrolle an der Autobahn 3 bei Bessenbach (Landkreis Aschaffenburg) entdeckt. Zunächst seien zwei Kilogramm in Beutel verpackte Marihuana gefunden worden, hieß es. Die Polizei schleppte das Fahrzeug daraufhin zur weiteren Untersuchung ab und fand weitere 35 Kilogramm Marihuana. Die Ermittlungen zur Herkunft und Ziel der Drogen dauerten noch an.