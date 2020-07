37-Jähriger fährt betrunken auf motorisiertem Rollkoffer

Bad Kötzting (dpa/lby) – Ein betrunkener 22-Jähriger hat sich in der Oberpfalz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert (…)

Mann überfällt Friseursalon

Eschenbach in der Oberpfalz (dpa/lby) – Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Friseursalon in Eschenbach in der Oberpfalz (…)