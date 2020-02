35-Jähriger wegen versuchter Tötung seiner Ex in U-Haft

Aschaffenburg (dpa/lby) – Weil er seine ehemalige Lebensgefährtin schwer verletzt haben soll, sitzt ein 35-jähriger Mann aus dem unterfränkischen Landkreis Miltenberg in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen versuchter Tötung ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es am vergangenen Donnerstag in der Wohnung seiner vier Jahre jüngeren Ex-Freundin zu einem Streit zwischen den Beiden.

Dabei soll der Mann die 31-Jährige gewürgt und am Hals verletzt haben. Auf dem Weg ins Krankenhaus verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Frau derart, dass den Angaben zufolge zwischenzeitlich Lebensgefahr bestand. Die Polizei nahm den Beschuldigten noch am selben Tag vorläufig fest. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen ihn.